Sinop’ta çiftçilere uygulamalı budama eğitimi

Sinop’un Erfelek ilçesinde verimin ve kalitenin arttırılmasını sağlamak amacıyla çiftçilere uygulamalı budama eğitimi verildi.

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Kızılcaelma köyünde çiftçilere uygulamalı budama eğitimi verildi. Eğitimde budamanın tekniğine ve kurallarına uygun olarak yapıldığında verim ve kalitenin artacağı anlatıldı.

Eğitimde çiftçilere Erfelek İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı ve Erfelek İlçe Tarım Müdürü Özgül Dağdeviren eşlik etti.

Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, budama tekniğinin ürünün verimine olan faydalarına değinerek, muhtarların talepleri doğrultusunda eğitimlerin sürdürüleceğini kaydetti.