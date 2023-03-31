Sinop’ta baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Sinop’un Gerze ilçesinde aralarında bulunan husumet nedeniyle baba ve oğlunu sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gerze’ye bağlı Köşk Mahallesi Çatalkaya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Bayrak (42) ve oğlu Alperen Bayrak (19) ile İsmail G. arasında iddiaya göre geçmişten gelen husumet yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle İsmail G., yanında bulunan tabancasıyla baba ve oğlunu sokak ortasında vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ve oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, İsmail G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Baba ve oğlunu öldüren zanlı İsmail G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.