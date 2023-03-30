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Sinop’ta 2 ayrı ikamette baca yangını
SİNOP’TA AKŞAM SAATLERİNDE İKİ AYRI İKAMETTE BACA YANGINI MEYDANA GELDİ (BERKAN ŞEN/SİNOP-İHA)
SİNOP 30.03.2023, 08:22
Sinop’ta iki ayrı ikamette baca yangını meydana geldi. İki olayda da bacaların, şiddetli rüzgarın ters yönde esmesiyle tutuştuğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İncedayı Mahallesi ve Hakimiyet Caddesi üzerinde bulunan iki ayrı apartmanda baca yangını meydana geldi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangınları kısa sürede kontrol altına alırken, yaşanan olaylarda kimse yara almadı.
Saatteki hızı 30 kilometrenin üzerine çıkan rüzgarın ters esmesinden kaynaklı bacaların ufak çaplı tutuştuğu belirtildi.