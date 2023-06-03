Sinop çeltiğinde tohumlar suyla buluşmak için hazırlanıyor

Sinop’ta yüzlerce ailenin önemli bir gelir kaynağı olan çeltikte tohumlar suyla buluşmak için hazırlanıyor.

Sinop’ta çeltik ekimi yapan çiftçiler, bu sene yağan yağmurlardan dolayı çeltik ekimine geç kaldıklarını belirtti. Sinoplu çeltik üreticilerinin bu sene tek amaçları ektikleri çeltikleri kilogramı 20 TL’nin üzerinde satmak. Sinop’un Mertoğlu köyünde çiftçilik yapan Doğan Kümeç, “Çeltik ekmek için uğraşıyoruz. Yerlerimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Yoğun giden yağışlar nedeniyle işlerimiz biraz geç kaldı. Her sene 5, 10 gün mevsimler ileri gidiyor. Bu sefer çeltik ekme mevsimi geçmek üzere geliyor neredeyse. Küresel iklimin bozulmasından dolayı mıdır artık nedir neredeyse çeltik ekemeyecek hale geldik. Normal çalışmamıza göre 2 kat daha hızlı çalışmak zorundayız. Zamanımız daraldı. Havanın durumu belli değil. Ertesi günün garantisi yok. Bir gün yağışlı, bir gün güneşli. Bu bizi çok etkiliyor. Planımızı ona göre hazırlayamıyoruz. Yaptığımız plan tutmuyor. İnşallah bir an önce ekip kenara çekilmek istiyoruz. Mahsulümüzü aldık, ürünlerimizi depolarımıza yığdık. Tarlamızı ekip, onları büyütüp satışa hazır hale getirmemiz gerekiyor” dedi.

Mertoğlu köyünde çiftçilik yapan Seyfettin Başoğlu, “Havaların yağışlı gitmesinden, araziler kurumadığı için süremedik. Yeni yeni başladık. Sanırım bir hafta daha sürer. Yarın yine yağış var diyorlar. Üç gün daha yağış var. Üç gün daha yağarsa bir hafta daha atar geri. Çünkü tarlalarda toprak nemli olduğundan traktörlerle çalışamıyoruz. O yüzden bu sene sanırım 10, 15 gün geç atacak” ifadelerine yer verdi.

Mertoğlu köyünde çiftçilik yapan Birol Güler ise “Tarlaların hazırlığını daha yapamadık. Havalar yeni ısındı. Şu anda çiftçiler hızlı bir şekilde çalışıyor. Tahminine göre ekim 10 günü bulmaz. İnşallah, Allah’ın izniyle yağacağız. Geçen sene çeltik güzel para etti. Bu yılda inşallah güzel bekliyoruz" şeklinde konuştu.