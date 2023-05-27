Gölete düşen otomobilde sıkışan genç hayatını kaybetti

Sinop’un Durağan ilçesinde gölete düşen otomobilde sıkışan 17 yaşındaki Burhan Demirkol hayatını kaybetti.

Durağan’a bağlı İkiz Göletler mevkisinde Burhan Demirkol’un (17) kullandığı otomobil gölete uçtu. Otomobilde bulunan ağabeyi Furkan Demirkol ve 2 arkadaşı kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Otomobilin içinde sıkışan Burhan Demirkol ise itfaiye ve vatandaşların yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 17 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.