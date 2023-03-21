Deprem şehitleri anısına 200 fidan toprakla buluştu

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde hayatını kaybeden 50 bini aşkın kişi anısına, Türkeli ilçesinde 200 fidan toprakla buluştu.

Türkeli İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftasında, asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde bulunan ormanlık alana fidan dikimi gerçekleştirildi. Fıstık çamı, akasya ve defneden oluşan 200 fidan ilçe protokolü tarafından toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğine, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Filiz, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, İlçe Orman İşletme Müdürü İhsan Sabri İnce, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü ve orman işletme personelleri katıldı.