Engelli istihdamı konusundaki eksikler veya hatalı beyanlar sistem tarafından otomatik tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında sistemin detaylarını paylaştı. Karakaş, 2026 itibarıyla mevcut “beyan döneminin” sona ereceğini, işverenlerin engelli çalıştırma zorunluluğunun doğrudan SGK kayıtları üzerinden denetleneceğini belirtti.

“Artık beyanla kandırmak dönemi kapanıyor. Otomatik sistem her şeyi görecek” diyen Karakaş, yeni sistemin hem şeffaflığı artıracağını hem de suistimalleri ortadan kaldıracağını söyledi.

Cezalar İki Katına Çıkabilir

Yeni sistemle birlikte idari para cezalarının da ciddi oranda artması bekleniyor. Karakaş’a göre, “Cezalar iki katına kadar çıkabilir, adeta bir ceza tsunamisi geliyor.”

Mevcut uygulamada engelli istihdam yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler, çalıştırmadıkları her engelli için aylık 30 bin 81 TL ceza ödüyor. 2026 itibarıyla bu tutarın yüzde 25’in üzerinde artması öngörülüyor.

Çok Şubeli İşletmelere Tek Merkezden Ceza

Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, çok şubeli işletmelerin cezalandırılma sistemi de değişti. Artık farklı illerdeki şubeler için ayrı ayrı cezalar kesilmeyecek; cezalar tek merkezden uygulanacak. Bu adımın, denetim süreçlerini sadeleştirmesi bekleniyor.

Amaç Cezalandırmak Değil, İstihdamı Artırmak

SGK’nın yeni sisteminin asıl hedefi cezalandırma değil, engelli bireylerin iş gücüne katılımını teşvik etmek. Türkiye’de 2,5 milyonu aşkın engelli birey bulunduğunu hatırlatan Karakaş, “Bu insanlar toplumun üretken bir parçası. Yeni sistem sayesinde daha fazla engelli vatandaşımız istihdama kazandırılacak. İşverenler de artık yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda kalacak” dedi.

Yeni sistemle birlikte SGK, dijital denetim çağında daha şeffaf, hızlı ve etkili bir yapıya geçmeyi hedefliyor.