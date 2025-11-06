Ons Altın 4 Bin Dolar Sınırına Yaklaştı

Özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durması, güvenli liman olan altına yönelimi artırdı.

Spot altın, ons başına %1,3 yükselerek 3.983,89 dolara, Aralık vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise %0,8 artışla 3.992,90 dolardan günü kapattı. Ons altın sabah saatlerinde 3.986,02 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Güncel Altın Fiyatları – 6 Kasım 2025

İç piyasada sabah saatlerinde açıklanan verilere göre altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor.

İşte 6 Kasım 2025 Perşembe günü güncel altın satış fiyatları:

Gram altın: 5.396,97 TL

Çeyrek altın: 9.105,00 TL

Yarım altın: 18.199,00 TL

Tam altın: 36.109,68 TL

Cumhuriyet altını: 36.271,00 TL

Gremse altın: 90.551,12 TL

Altın Yatırımcıları Ne Yapmalı?

Uzmanlara göre ABD’den gelen ekonomik veriler ve dolar endeksindeki hareketlilik, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak. Ons altının 4.000 dolar seviyesini test etmesi halinde gram altın fiyatında yeni rekorlar görülebilir.