Değerli metallere yönelen yatırımcıların alımları ve doların küresel ölçekte değer kaybetmesiyle birlikte ons altın, ikinci günde de yükselişini sürdürerek 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalarda “dipten alım” fırsatlarının değerlendirilmesi, külçe altındaki toparlanmayı desteklerken; iç ve dış piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcıların odağında yer aldı.

Vatandaşlar ve yatırımcılar, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

4 Şubat 2026 güncel altın satış fiyatları

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin, küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor.