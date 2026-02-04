Değerli metallere yönelen yatırımcıların alımları ve doların küresel ölçekte değer kaybetmesiyle birlikte ons altın, ikinci günde de yükselişini sürdürerek 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Piyasalarda “dipten alım” fırsatlarının değerlendirilmesi, külçe altındaki toparlanmayı desteklerken; iç ve dış piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcıların odağında yer aldı.
Vatandaşlar ve yatırımcılar, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.
4 Şubat 2026 güncel altın satış fiyatları
Gram altın: 7.089,30 TL
Çeyrek altın: 12.550,00 TL
Yarım altın: 25.101,00 TL
Tam altın: 48.184,70 TL
Cumhuriyet altını: 50.048,00 TL
Gremse altın: 120.831,26 TL
Ons altın: 5.067,14 dolar
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin, küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor.