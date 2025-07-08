Edinilen bilgilere göre, Antalya’da bazı özel hastanelerde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen eksikliklerin örtbas edilmesi ve cezai yaptırımların uygulanmaması karşılığında SGK müfettişlerinin 120 bin Euro talep ettikleri ortaya çıktı. KOM ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

A W492846 01

Gerçekleştirilen baskında, müfettişler ve bir sivil şahıs, 90 bin Euro nakit rüşvet parasıyla birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Leman Dergisi Soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Leman Dergisi Soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
İçeriği Görüntüle

A W492846 07

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından “rüşvet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A W492846 04

Yetkililer, kamu kurumlarında şeffaflık ve denetim süreçlerinde güvenin sağlanması adına benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.