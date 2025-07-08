Edinilen bilgilere göre, Antalya’da bazı özel hastanelerde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen eksikliklerin örtbas edilmesi ve cezai yaptırımların uygulanmaması karşılığında SGK müfettişlerinin 120 bin Euro talep ettikleri ortaya çıktı. KOM ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen baskında, müfettişler ve bir sivil şahıs, 90 bin Euro nakit rüşvet parasıyla birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından “rüşvet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, kamu kurumlarında şeffaflık ve denetim süreçlerinde güvenin sağlanması adına benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.