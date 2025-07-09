Türkiye’nin öncü seramik markası Seranit, estetik ve işlevselliği bir araya getiren Smart Koleksiyonu ile yaşam alanlarına yeni bir soluk getiriyor. Seramik ve porselen karolarının yanı sıra banyo mobilyalarıyla da öne çıkan koleksiyon, her mekânda şıklığı tamamlıyor.

Smart Koleksiyonu’yla Seranit, zahmetsiz şıklığı kullanım kolaylığıyla birleştiriyor. Yaşam alanlarında bütüncül ve dengeli bir tasarım anlayışı sunuyor.

Bütüncül tasarım anlayışı

Smart Koleksiyonu’nun seramik ve porselen tarafında Amanda, Antakya, Blanka, Elenor, Extreme, Kumlu, Ladin, Payas, Sahra, Silver Marble ve Steady Marble gibi farklı estetik anlayışlara hitap eden seriler öne çıkarken; banyo mobilyaları koleksiyonunda Moon ve Pluto modelleriyle bütüncül bir tasarım yaklaşımı sunuyor. Seranit kalitesi, ulaşılabilir çözümlerle banyolarda tasarım bütünlüğü ve fonksiyonelliği bir arada sağlıyor.

Vanucci Mutfak, Smart Koleksiyonu ile modern mutfak çözümleri sunuyor. Üst kalite yüzey seçenekleri, kısa teslim süreleri ve kolay yenilenebilir tasarımıyla dikkat çeken Vanucci Smart mutfaklar; estetik ve bütçe dostu alternatifler sunarak modern mutfak anlayışını yaşam alanlarına taşıyor.

Smart Koleksiyonu’nda yer alan tüm ürün grupları, güncel tasarım trendlerini yansıtan çizgileri ve fonksiyonel detaylarıyla dikkat çekiyor. Estetikle işlevselliği buluşturan bu koleksiyon, yaşam alanlarını hem görsel hem de kullanım açısından daha verimli hale getiriyor.

Seranit ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak ve yakından görmek için en yakın Seranit mağazasına gidebilir, https://www.seranit.com.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.