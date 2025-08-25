Bayraktar, "Bu gemide yüzlerce gencimiz var, Türkiye’nin her yerinden gelmişler ve Mavi Vatan için teknoloji geliştiriyorlar, yarışıyorlar, ter döküyorlar. Bütün bunlar hem semalarımızda, hem karamızda, hem de Mavi Vatan’da tam bağımsız hür olalım diye yapılıyor" dedi.

TCG Anadolu Gemisi’nde Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Zafer Yolculuğu" İstanbul’da sona erecek. Sabah saatlerinde Sarayburnu Limanı’na hareket eden gemi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve beraberindeki çalışma arkadaşları gemide incelemelerde bulundu. Ayrıca Bayraktar, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

"Bayraktar TB-3, dünyada kısa pistli gemilere inip, kalkabilen ilk insansız hava aracı olmuş oldu"

Açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bağımsızlık coşkusunun kutlandığı yere, Zafer Bayramını kutlamak üzere bekliyoruz. Yaklaşık bir kaç saat içerisinde gemiler tüm halkı selamlamak üzere, boğazdan geçiş yapacaklar. En başta TCG Anadolu olacak, sonrasında Ata yadigarı Savarona ve Milli Firkateynimiz ve 9 farklı gemiyle geçişimiz olacak. Bayraktar TB-3, dünyada kısa pistli gemilere inip, kalkabilen ilk insansız hava aracı olmuş oldu. Dünyada bu alanda yarış vardı, ilk defa tamamlayan ülke olmuş oldu. ABD ve bir başka ülke bu alanda ilk olacaklarını iddia etmişlerdi ancak Bayraktar TB-3 bu iddiayı tamamlamış oldu. 170 defa çok farklı hava şartlarında otomatik bir şekilde indi ve kalktı. 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde, 2 Bayraktar TB-3 peş peşe kalkarak 20 saniye aralıklarla 2’şer mühimmatla hedeflere taarruz ettiler ve sonrasında gelip, gemiye indiler. Bir yanda Milli deniz havacılığımız yeniden doğmuş oldu. Daha öncesinde biz yurt dışından gelen hava araçlarıyla deniz havacılığını yönetiyorduk ama milli deniz havacılığına çok stratejik bir giriş yapmış oldu" diye konuştu.



"Bu alanda da ilk başarıyı Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Milli SİHA’ları ile elde etti"

Bayraktar, TCG Anadolu’nun üretim çalışmalarında yer alan çalışma arkadaşları için ise, "Bütün bunlar büyük takımlarla oluyor. Bu gemide yüzlerce gencimiz var, Türkiye’nin her yerinden gelmişler ve Mavi Vatan için teknoloji geliştiriyorlar, yarışıyorlar, ter döküyorlar. Kimileri Tuz Gölü’nün ortasında 1 yıldır hazırladıkları roketi uçurmaya uğraşıyor. Bütün bunlar hem semalarımızda, hem karamızda, hem de Mavi Vatan’da tam bağımsız hür olalım diye yapılıyor. Türk Milleti’nin bir mühendis evladı olarak özellikle genç kardeşlerimin de böylesine rağbet gösterdiğini görünce inanılmaz mutlu oluyorum. Böylesine dünyaya damgasını vuracak eserler geliştirdikçe, geliştireceklerine inandıklarında da çok mutlu oluyorum, genç hissediyorum. Sadece filolar değil, büyük sürüler halinde uçan dronların savaşacağını görüyoruz. Dünyada da bakarsınız bu alanda da ilk başarıyı Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Milli SİHA’ları ile elde etti, terörle mücadelede kullanıldı, sonrasında harekatta filolar halinde uçurularak Karabağ’ı azad etti. Suriye’de, İdlib’te Libya’da büyük başarı elde etti" şeklinde konuştu.



"En büyük sürpriz, Teknofest Mavi Vatan’da Savarona’nın halka ziyarete açılmasıydı"

Bu yıl 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest’e ilişkin de konuşan Bayraktar, "Teknofest, İstanbul’da düzenlenecek. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeydik. Aslında ‘Mavi Vatan’ temasını da tamamlamış oluyoruz 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için Mavi Vatanın incisi. Özellikle bölgenin barışı ve huzuru için şehitlerimizin hayatını feda ettiği çok önemli bir yer, manası çok derin. 2 yılda bir İstanbul’da olduğu için yine bu yıl da İstanbul’da 17-21 Eylül’de olacak ama hemen öncesinde, önümüzdeki günlerde Teknofest Mavi Vatan kutlanacak. En büyük sürpriz, Teknofest Mavi Vatan’da Savarona’nın halka ziyarete açılmasıydı. Cumhurbaşkanımız tarafından yenilenmesi, kullanıma uygun olmayan şekilde kullanılmıştı. Deniz Kuvvetlerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın Hanımefendi’nin de özel ilgilenmesiyle gemi yeniden hizmete kazandırıldı. Gemiyi restore etmeden ziyaret etme imkanım oldu. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl olur da böylesine bir eser, o hale düşürülmüş diye üzüldüm. Bir anlamda akamete uğratılmış bir eserin inşa edilmesi oldu. İçerisinde her köşe tarihle dolu. Savarona’yı da ziyaret etmesini tavsiye ediyorum gençlerimizin" dedi.