15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve alenen hakaret dolu cümleleri sarf ettiğini hatırlattı.

“Gazi meclisimizin çatısı altında Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı her cümle had sınırlarını aşmıştır” diyen Özkan, “22 yıldır yaptıkları hizmetler ve eserlerle Türkiye'ye çağ attıran AK Parti Hükümeti ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden başıboş vekille millet olarak cevabı ilk fırsatta vereceğiz. Tuncay Özkan, sahip olduğu KanalTürk'ü FETÖ'cülere satmıştı. Özkan, bununla iftihar ederek FETÖ finansörlerinden Akın İpek'e teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanımıza yapılan her hakaret bizlere yapılmıştır. CHP kendi için de de siyasette ve vicdanlarda gittikçe çukura batan hadsiz ve milleti tanımaz oldu yoldan çıkan CHP milletvekilleri hesap versin ceza alsın. Recep Tayyip Erdoğan isteseniz de istemeseniz de bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanıdır” dedi.