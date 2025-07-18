Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında karşılaştığı sıkıntıların hafifletilmesine yönelik adımların uzun süredir gündemde olduğu hatırlatılarak, AB Komisyonu’nun yeni kararının bu yönde atılmış olumlu bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türk kurumları ile AB makamları arasında süregelen iş birliğinin devam edeceği ve vize başvuru süreçlerinin daha verimli, şeffaf ve hızlı hale getirilmesi için teknik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Söz konusu kararın, vize başvuru randevularına erişimden, değerlendirme süresine kadar birçok noktada iyileştirme sağlaması bekleniyor.

Uzun süredir iş insanları, öğrenciler, akademisyenler ve turistik amaçla seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından dile getirilen vize zorlukları, hem kamuoyunda hem de diplomatik platformlarda sıkça gündeme gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı, AB ile karşılıklı güvene dayalı diyalog çerçevesinde vize serbestisi hedefine yönelik sürecin de önemini vurgularken, Türk vatandaşlarının Avrupa’ya daha kolay erişiminin, ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.