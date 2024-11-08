Haber: Ali Karabaş

Lansmana özel avantajlar ve Savur GYO bünyesinde oluşturulan yüzde 10 peşinat ve 48 ay vade imkanıyla konut alıcısının beğenisine sunulan İV Kandilli’de büyüklükleri 123 metrekare ile 392 metrekare arasında değişen dairelerin fiyatları 22 milyon TL’den başlıyor. Projenin 2026 yılının haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor.

4 blokta 96 konut

Arsa ve inşaat maliyeti toplamı yaklaşık 1,5 milyar TL’nin üzerinde olan İV Kandilli, 8 bin metrekare arsa üzerinde 4 blokta 96 adet konuttan oluşuyor. Projede büyüklükleri 123 metrekare ile 392 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1, 3+1 ve 4+1 çatı dubleksleri ile 3+1 ve 4+1 bahçe dubleksleri olmak üzere her ihtiyaca cevap verebilecek geniş daire seçenekleri yer alıyor. Birinci sınıf tasarım, işçilik ve malzemenin özenle bir araya getirildiği daireler konforlu bir yaşam vadediyor.

Butik aile sitesi

Butik bir aile sitesi olarak tasarlandığı için 1+1 dairelere yer verilmeyen proje, geniş alanlarıyla olduğu kadar 3,85 metreye kadar çıkan tavan yüksekliklerine sahip daireleriyle dikkat çekiyor. Böylece evler, sadece yatayda değil dikeyde sunduğu geniş hacimle ferah yaşam alanları sunuyor. Bahçe katı dairelerin özel bahçeleri, çatı dublekslerinin özel terasları ve tüm dairelerin geniş balkonları Kandilli’nin eşsiz doğasını ve deniz esintili temiz havasını evlerin içine kadar taşıyarak bu ferahlığı benzersiz hale getiriyor. Yerden ısıtma, VRV soğutma sistemleri ve 4’lü ankastre mutfak setleriyle donatılan her bir dairenin kendisine ait deposu bulunuyor.

Huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor

Mimari projesi, Mimar Salih Çıkman yönetiminde Mental Design Works tarafından hazırlanan İV Kandilli, az katlı blokları, geniş ve ferah daireleri, eşsiz peyzajı ve 7’den 70’e her yaşa hitap eden aktivite alanlarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor. Etrafı yemyeşil korular ve parklarla çevrili projenin BGM Peyzaj imzası taşıyan site içi peyzaj alanları suyun sakinleştirici etkisini taşıyan suyollarını ağaçların yeşiliyle buluşturuyor. Tamamen yerin altına alınan site içi araç trafiği de bu alanları daha güvenli ve huzurlu hale getiriyor. Açık-kapalı yüzme havuzundan sauna ve fitness alanına, basketbol sahasından café-lounge’a, çocuk oyun alanından kapalı otoparka kadar günlük yaşama dair pek çok ihtiyacı site içinde karşılama imkanı sunan sosyal alanların yer aldığı İV Kandilli’nin açık alanlarında ayrıca pergolalı oturma alanları, kokulu bitkiler bahçesi, açık hava sineması, ateş çukurlu oturma alanı, daybed alanları, hamak alanı ve yoga-meditasyon alanı gibi dinlendirici pek çok aktiviteye yer veriliyor.

Farklı ve ayrıcalıklı konum

İstanbul Boğazı’na olan yakınlığıyla farklı ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olan İV Kandilli, merkezi lokasyonu ve ana bağlantı yollarına yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ana ulaşım arterlerine kolay erişim imkânı sunan İV Kandilli’ye metro, otobüs ve deniş ulaşımı gibi toplu taşıma seçenekleriyle de rahatlıkla ulaşılabiliyor. Proje, Kandilli Rasathanesi’ne 250 metre, Cemile Sultan Korusu’na 1,7 km, Kandilli İskelesi’ne 1,7 km, Özel Medivia Hastanesi’ne 1,9 km, Çengelköy İskelesi’ne 2,1 km, Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi’ne 2,5 km, Anadolu Hisarı’na 2,7 km, Beylerbeyi Sarayı’na 3,8 km, Medipol Üniversitesi’ne 4 km, FSM Köprüsü’ne 4 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 4,4 km mesafede yer alıyor.

Kandilli Rasathanesi’ne komşu proje

İstanbul’un en sağlam zeminlerinden birinde, Kandilli Rasathanesi’ne komşu İV Kandilli, radye temel ve C35-C40 beton kullanılarak inşa edilen binalar statik açıdan da standartların üzerinde bir güvenlik sağlıyor.

İstanbul’un ve boğazın tüm güzellikleri bir arada

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sami Yıldıran, Savur GYO’nun ilk konut projesi olan İV Kandilli’yi konut alıcısının beğenisine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Savur GYO’nun Türkiye’de faaliyet gösteren 50’ye yakın GYO’dan farklı bir konumlandırma ile sektöre adım attığını belirten Yıldıran, “Savur Group’un turizm ve gayrimenkul alanında sahip olduğu tecrübeyi tek çatı altında toplayan Savur GYO’nun ilk konut projesinin de farklı, özel ve ayrıcalıklı olmasını istedik. Bu nedenle İV Kandilli’yi ‘iyilik’ kavramı üzerine kurgulanmış bir konut projesi, ‘butik bir aile sitesi’ olarak tanımladık. Yediden yetmişe tüm sakinlerine iyi hissettirecek, ‘İyi ki varsın Kandilli, iyi ki varsın evim’ dedirtecek bir proje tasarladık” dedi. İstanbul’un ve boğazın tüm güzelliklerinin bir arada yaşatan Kandillinin erişilebilir konumu ve nezih çevresiyle eşsiz bir yaşam alanı olarak öne çıktığını anlatan Yıldıran, “Kandilli’nin en nadide arsalarından biri üzerinde yükselen projemizin de tüm bu güzellikleri sakinlerine doyasıya yaşatacağını düşündük ve ‘İyi ki varsın Kandilli’ dedik. Projemiz adını da buradan aldı” diye konuştu.

“Ayrıcalıklı, benzersiz ve rakipsiz bir proje yapmak istedik”

Her yönüyle ayrıcalıklı ve benzersiz bir proje ortaya koymak için büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizen Mehmet Sami Yıldıran, İV Kandilli’yi rakipsiz kılacak ayrıntılarla donatmayı hedeflediklerini söyledi. Yemyeşil korular ve parklarla çevrili, deniz ve doğa ile iç içe konumu, nezih çevresi ve ulaşım imkanlarıyla İstanbul Anadolu Yakası’nın en prestijli ve güvenli siteleri arasında yerini almaya hazırlanan projenin konforu ön plana alan daireleri ve geniş sosyal donatılarıyla da iddialı olduğunu belirten Yıldıran söyle devam etti:

“Otellerimizin tamamı uluslararası zincir markalar altında ve bizim deneyimli ekiplerimiz tarafından işletilmektedir. Dolayısıyla uluslararası hizmet know-how’ımızı, ekibimizin tecrübe ve kalitesini kullanarak İV Kandilli’ye getirmeyi hedefliyoruz. Örneğin; bugün ailelerimizin en büyük problemlerinden birisi olan günlük temizlik hizmetini sitede yaşam başladığı andan itibaren kendi ekibimizle sakinlerimize sunacağız. Ayrıca, Kandilli ve Çengelköy sahiline gitmek isteyen site sakinleri, ücretsiz shuttle hizmetinden faydalanabilecekler. Bu ve buna benzer 5 yıldızlı otel hizmetlerinin pek çoğu İV Kandilli site sakinlerine de özel olarak sunulacak.