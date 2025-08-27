Korkukent Mahallesi’nde depremde yıkılan bir binanın yerine yeni yapı inşa etmek için kolları sıvayan yüklenici firma müteahhidi Ömer Çorbacı, kullanılan betonun dayanıklılığı konusunda şüpheye düşünce numuneleri özel bir laboratuvarda tekrar test ettirdi. Yapılan analizler sonucunda, raporlarda C30 sınıfı olarak belirtilen betonun gerçekte yalnızca 8 megapascal dayanıklılık gösterdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Çorbacı, kendi firmasını ihbar ederek binanın yıkılması için resmi makamlara başvurdu.

Bağımsız denetim ekipleri de betonun standartları karşılamadığını tespit etti. Zabıta ekiplerinin mühürlediği, 5 katı tamamlanmış bina, alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle yerle bir edildi.

Müteahhit Çorbacı: "İnsan hayatı için hassasiyet göstermeliyiz"

Müteahhit Ömer Çorbacı, süreci şu sözlerle anlattı:

“Beton sonuçları prosedürlere uygun görünse de içime sinmedi. Özel laboratuvar testi yaptırdığımızda betonun dayanımının çok düşük çıktığını gördük. Projede C25, aldığımız beton C30 görünmesine rağmen dayanımı 8 mukavemetti. Bu durumda binayı ayakta tutmak mümkün değildi. İnsanların hayatı söz konusu, bu nedenle kendimizi ihbar ettik ve binayı yıktık.”

“Depremden ders alınmamış”

Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ahmet Melik, yaşanan olayı değerlendirerek denetim mekanizmasının zayıflığına dikkat çekti:

“6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti ama görüyoruz ki hâlâ ders çıkarılmamış. Beton santralleri, laboratuvarlar ve denetim firmaları görevlerini tam yapmıyor. Bu gevşeklik insanların hayatını riske atıyor. Denetimlerin sıkılaştırılması şart.”

“Can güvenliği paradan önce gelir”

Şanlıurfa Mimarlar Odası Başkanı Pirkan Kılıç ise müteahhit Çorbacı’nın tutumunun önemine vurgu yaptı:

“Ne yazık ki bazı firmalar maliyet kaygısıyla insanların hayatını hiçe sayıyor. Ancak bu olayda müteahhit kendi imkanlarıyla kontrolleri yapıp inşaatı durdurdu. Bu hassasiyetin tüm sektör temsilcilerine örnek olması gerekir.”

Vatandaşlar tepkili: “İnsan hayatı bu kadar ucuz değil”

Binada daire sahibi olan vatandaş Osman Doğrudağ ise yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek,

“Biz depremden sonra ikinci bir deprem yaşıyoruz. Beton firmasının sorumsuzluğu yüzünden mağdur olduk. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.