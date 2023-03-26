Valilikten yağış uyarısı

Şanlıurfa Valiliği akşam saatlerinde aniden bastıran yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Şanlıurfa Valiliği, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şiddetli sağanak yağış ilimizde etkisini tekrar göstermekte olup, ekiplerimizin tamamı sahadadır. Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.