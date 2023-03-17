Valilikten şebeke suyu açıklaması

Şanlıurfa Valiliği sel sonrası şehir şebeke içme suyunda yaşanan sorunun çözüldüğünü ve il geneline su verileceğini duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, sel sonrası şehir içme suyu şebekesinde yaşanan sorunun giderildiğini ve kent geneline hijyen maksatlı kullanılmak üzere su verileceğini duyurdu. Valilik açıklamasında suyun ikinci bir bilgilendirme yapılana kadar içilmemesi tavsiyesinde de bulundu. Valiliğin açıklamasında, “14.03.2023 Salı günü ilimizi etkisi altına alan ve sel afetine neden olan şiddetli sağanak yağış kaynaklı, barajımızın havzasında aşırı kirlilik oluşması ve bu çamurlu suyun şehir şebekesinin altyapısında daha büyük çaplı problemlere yol açabilme ihtimali sebebiyle, 16.03.2023 Perşembe günü vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına tedbir maksatlı merkez ilçelerimize su arzı kesilmişti. Su arıtma tesisimizdeki çalışmalarımız 17.03.2023 Cuma günü itibarıyla tamamlanmış olup, arıtmaya tekrar su pompalanmaya başlamıştır. Arıtma su seviyesi kademeli olarak dolmaya başlayacak ve yarın sabahtan itibaren kademeli olarak ilimizin merkez Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerine su verilmeye başlanacaktır. Akşam saatleri itibarıyla da merkez ilçelerimize su verme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Şehrimizde dağıtılmaya başlanacak olan şebeke suyunun evde hijyen maksatlı kullanılmasında bir problem yoktur ancak resmi kaynaklarımızdan ikinci bir düzeltme gelene kadar içme suyu olarak kullanılmaması vatandaşlarımızın sağlığı açısından önem arz etmektedir. Halkımızın mağduriyet yaşamaması adına içme suyu takviyeleri yapılacaktır. Vatandaşlarımızın uyarılarımıza hassasiyet göstermesi önem taşımaktadır. Tüm hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi sonrası kente su verilen arıtma tesisine çamurlu su gelmiş ve sorun giderilene kadar şebeke suyu kesilmişti.