Vali Ayhan’dan Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür telefonu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sel bölgesinde görevlerini tamamladıktan sonra ekibini uğurladığı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu telefonla arayarak teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sel bölgesinde çalışan ekipleri uğurlamaya devam ediyor. Selin etkili olduğu bölgede inceleme yapan Vali Ayhan, ilk günden itibaren bölgeye gelerek çalışmalara destek veren Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi ekiplerini de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek uğurladı.

Ekiple teker teker tokalaştıktan sonra konuşma yapan Vali Ayhan, "Gece gündüz demeden çalıştınız. Çok profesyonelce ve fedakarca gayret gösterdiniz. Tabii Urfa halkının duasına mazhar oldunuz. Bu zor zamanlarda beraber olmak, illerin, ilçelerin birbirine destek olması her ilin de birbirine olan muhabbetini arttırır. Bu bir görevden ziyade bir ibadettir adeta. Bir hafta boyunca burada hakikaten Şahinbey’i gören, Şahinbey çalışanlarını gören, Şahinbey’e, Antep’e karşı hem muhabbetini hem de duasını gönderdi. Ben belediye başkanımız Tahmazoğlu başta olmak üzere tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Siz tüm Şahinbey halkının adeta buradaki yardımlaşma, dayanışma duygusunun yansımasıydınız. Burada yüzbinlerce halkın gönlüne su serptiniz. Biz de Urfa halkının yanındaydık, yanında olduk duygusunu onlara yansıttınız. Dolayısıyla siz sadece burada bireysel görev yapmadınız, aynı zamanda dediğim gibi bütün Antep halkının yardımlaşma ruhunu buraya yansıttınız. Nasıl Nurdağı’ndan, İslahiye’den, Antep’ten, diğer illerden destek güçler geldiyse siz de oradan buraya destek sağladınız. Rabbim daha güzel günlerde bizi bir araya getirsin. İki şehrin bir birlikteliği var, iki şehrin birbirlerine olan hukuku var, dostluğu var, akrabalığı var. Bunu bu zor zamanda gösterdiniz. Allah var etsin, ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Sağ salim gidin, Şanlıurfa halkının da bu güzel duygularını da Antep’e, Şahinbey’e iletin. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” dedi.

Telefonla görüşerek teşekkür etti

Vali Ayhan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile de telefonla görüşerek teşekkür etti. Ekibinin çok organize çalıştığını belirten Vali Ayhan, “Başkanım, şimdi arkadaşlarla halleştik, helalleştik, teşekkür ettik. Allah razı olsun. Ekibin yola çıkıyor. Tüm Antep’in, özellikle Şahinbey’in duygularının en güzel şekilde yansıttılar. Çok disipline, organize, çok pratik bir ekibin var. Allah var etsin. Zaten Türkiye’de bilinen, çalışkanlığıyla, öngörüsüyle bilinen bir belediye başkanısınız. Bunu da zaten Urfa’da iyice göstermiş oldunuz. Urfa olarak teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da her zaman Şanlıurfalı kardeşlerinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.