Selden zarar gören ev ve duvarlar boyanıyor

Haliliye Belediyesine bağlı ekipler, selden etkilenen ev ve işyerleri ile duvarlar boyamaya başladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla meydana gelen sel felaketinin izlerini silmek için hummalı bir şekilde çalışan ekipler, gece gündüz sahadan ayrılmıyor. Sel nedeniyle çalışmalarını canla başla yürüten ekipler, selin neden olduğu tahribatı temizleyerek, yaşamın normale dönmesi için mücadele ediyor. İlçe genelindeki çalışmalarda sona yaklaşılırken, köpüklü su ile yıkamanın yapıldığı mahallelerdeki hanelerde de çalışmalar başladı. Selin izlerini hanelerden de silen Haliliye Belediyesi, sel felaketi nedeniyle hasar alan evlerde boyama çalışmalarını yürütüyor. Karşıyaka Mahallesi ile çalışmalara başlayan ekipler, duvarları yeniden boyayarak, ilk günkü gibi görünmelerini sağlıyor.

Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülürken, selden etkilenen evlerin periyodik olarak boyanacağı belirtildi.