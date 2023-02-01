Şanlıurfa’da bir ayda 308 narkotik olaya müdahale edildi

Şanlıurfa’da polis, ocak ayında içerisinde 308 olaya müdahale ederek 352 kişiyi gözaltın aldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak ile 31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan narkotik çalışmaların bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Emniyetin toplam 308 olaya müdahale edildiği yönündeki paylaşımında 352 şüphelinin gözaltına alındığı ve bu şüphelilerden 57’sinin tutuklandığı belirtildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 280 gram eroin maddesi, 17 kilo 687 gram esrar maddesi, 4 bin 19 uyuşturucu hap, 7 gram bonzai, 561 gram metamfetamin maddesi, 106 kilo 401 gram skunk maddesi, 38 gram afyon sakızı ve 5 gram kokain ele geçirildiği açıklandı.