Müzsan 12’nci kuruluş yıldönümünü pasta keserek kutladı

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (Müzsan) 12. kuruluş yıl dönümünü Şanlıurfa’da kutlandı.

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (Müzsan) 12. kuruluş yıl dönümünü Şanlıurfa’da düzenlediği bir gecede kutladı. Müzsan Genel Başkanı Ahmet Onurlu, Genel Başkan Yardımcıları Aydın Kılıç, Ferihan Onurlu, Şanlıurfa İl Başkanı Tekin Tatar, İl Başkan yardımcısı Halil Korkmaz ile Şanlıurfalı müzisyen ve sanatçıların katıldığı programda, pasta kesildi. Mumları üfleyen federasyon yetkilileri, daha sonra birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Türkiye’de binlerce üyelerinin olduğunu söyleyen Müzsan Genel Başkanı Ahmet Uğurlu, “Bizler federasyon olarak yerel sanatçılarımızın sahipsiz kalmaması için sosyal güvencelerini sağlayarak kurduğumuz federasyonumuzun Türkiye genelinde 55 ilde temsilciliği, 9 bine yakın da üyesi var. Amacımız müzisyen kardeşlerimizi bir çatı altında toplamak. Federasyonumuzun kuruluş yıldönümünü her yıl farklı bir ilde kutluyoruz. Bugün de federasyonumuzun 12’nci kuruluş yıldönümünü Şanlıurfa’da, Şanlıurfalı sanatçılarımız ile birlikte kutlamak nasip oldu. Biz 20 Mart’ta bir bahar şenliği programı yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ile 81 ilden sanatçımızı Gaziantep’te buluşturacağız. Her sanatçımız kendi yöresine ait bir eser ve kendi yöresinde giymiş oldukları kıyafetleri ile katılacak. Burada hepimizin kardeş olduğunu kanıtlamak amacı ile böyle bir proje gerçekleştireceğiz. İnşallah hepinizi Gaziantep’e bekliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılanlar türküler eşliğinde halay çekip eğlendi.