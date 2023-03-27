Haliliye’de ekipler sel riskine karşı seferber oldu

Haliliye’de dün gece etkisini artıran yağış dolayısıyla belediye ekipleri taşkınları önlemek amacıyla gece boyu seferber oldu. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta, ekiplerin gece boyu süren çalışmalarını denetledi.

Kent genelinde dün gece saatlerinde etkisini artırarak devam eden yağış dolayısıyla Haliliye Belediyesi, gece boyu seferber oldu. İlçe genelinde taşkınları önlemek amacıyla kombine kanal açıcı araçlarla su giderlerinin kapanmaması için hummalı çalışma yürüten ekipler, su dolan bodrumlarda da motopomplarla tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta, ekiplerin gece boyu süren çalışmalarını yerinde denetledi. Ekiplerin koordinesini sağlayan Başkan Canpolat, muhtemel taşkınları önlemek amacıyla ekiplerin sabaha kadar çalıştıklarını ve su giderlerinin kapanmaması için gün boyu devam eden çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan vatandaşların yağışlar dolayısıyla olumsuzluk yaşamaması için Haliliye Belediyesine iletişim merkezinden ulaşılabilecekleri bildirildi.