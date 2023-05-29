Haliliye Belediyesi evde bakım hizmeti ile ulu çınarların yanında

Haliliye Belediyesi sürdürdüğü Evde Bakım Hizmeti ile yaşlı ve kimsesiz vatandaşların hanelerini dip bucak temizliyor. Kişisel bakımın da yapıldığı hizmet ile gönüllere dokunuluyor.

Sosyal yardım işleri müdürlüğü, “Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye” sloganıyla projelerini devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Gönüllere Dokunacağız” anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan sosyal yardım işleri müdürlüğü aşevi, glutensiz ekmek fırını, sosyal ve giyim market, evde bakım hizmeti ile çeşitli yardım çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi, bu projelerden biri olan Evde Bakım Hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yapılan başvuru sonucu komisyonca belirlenen 576 haneye Evde Bakım Hizmeti veriliyor. Ekipler, periyodik olarak yaptıkları ziyaretlerle bu haneleri dip bucak temizliyor. Tespit edilen hanelerde temizlik işlemlerini gerçekleştiren ekipler, Evde Bakım Hizmeti ile yaşlı vatandaşların gönüllerine dokunuyor. Müdürlük bünyesinde bulunan berberler de, talep doğrultusunda 60 yaş üstü vatandaşların saç ve sakal tıraş ihtiyacını karşılıyor.

Sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak, kayıt oluşturabilecekleri belirtildi.