Gençlik meclisinden çocuklara eğitim kampı

Şanlıurfalı çocuklar sömestr tatilini fırsata çevirerek , Gençlik ve Koordinasyon Merkezinde düzenlenen eğitim kampıyla hem gönüllerince eğlendi hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulundu.

Okulların sömestr tatiline girmesini fırsat bilen Şanlıurfalı çocuklar soluğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik merkezinde aldı. Katıldıkları farklı eğitim ve etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunan çocuklar araştırarak yeni bilgiler öğrendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin çocuklar için düzenlemiş olduğu eğitim kampı okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından başladı. “Elif’in Nesli” adı altında düzenlenen etkinliklere katılan çocuklara uzman eğitmenler tarafından çeşitli eğitimler verildi. Çocukların vakitlerini daha verimli kullanması, akıllı telefonlardan uzak durmaları, çocuklara tarih bilincinin aşılanması, dini bilgilerin yanında kişisel gelişim konularında gerek pratik gerekse teorik bilgiler paylaşıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen eğitim kampı sayesinde kişisel gelişimlerine katkıda bulunduklarını aktaran çocuklar etkinlikler sayesinde sömestr tatilini verimli bir şekilde geçirdiklerini söylediler.