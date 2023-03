Beyazgül Suruç’ta vatandaşlarla iftar açtı

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferinin en güzel yaşandığı Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Suruç ilçesinde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının en güzel yaşandığı Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen Süleymaniye Mahallesi ile 13 ilçede 14 farklı noktada iftar çadırı kurdu. Her gün farklı bir yemek çeşidinin çıktığı çadırlarda vatandaşlar iftarını açıyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir arada olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ramazan ayında her gün farklı bir ilçe ve farklı bir noktada vatandaşlarla bir araya gelip iftarını açıyor. Beyazgül, Suruç ilçesinde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftar programına katılan Beyazgül, burada vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Ramazan ayının maneviyatının en güzel Şanlıurfa’da yaşandığını ve bu güzelliğin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunun anlatan Beyazgül, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayını idrak ettiklerini söyledi.