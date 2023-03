Beyazgül İle Vali Ayhan muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Valiliği himayelerinde düzenlenen iftar yemeğinde kentin 13 ilçesinden gelen Bin 444 muhtarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği programda dayanışma vurgusu yapıldı. İftar programının ardından muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Şanlıurfa’da Ramazan Ayı’nın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, bereketin ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği iftar sofrası Şanlıurfa Valiliği himayelerinde şehrin 13 ilçesinden gelen muhtarları ağırladı.

Şanlıurfa’nın zor günlerden geçtiğini ifade eden Beyazgül, “Cenabı Allah bu güzel Ramazan-ı Şerifi gönlümüze göre yaşamayı nasip etsin. Arkasından da hep birlikte Ramazan Bayramı’nı görmeyi nasip etsin. Türkiye iki önemli felaketi yaşadı. Bunlardan ilki “Asrın Felaketi” denilen Kahramanmaraş merkezli iki deprem, diğeri ise Şanlıurfa’yı vuran sel felaketi oldu. Meydana gelen her iki felakette de muhtarlarımızla birlikte çalıştık. Buradan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Her birinden Allah razı olsun. Gerek depremde gerek sel felaketinde yaralarımızın bir an öne sarılmasında muhtarlarımızın çok önemli etkileri ve katkıları oldu. Bir ekip ruhu ve bilinciyle hareket ettik. Gayretle yaşamış olduğumuz sıkıntılı günleri Valimiz Salih Ayhan’ın da önderliğinde geride bıraktık. Tabi her iki felakette de vefatlarımız oldu. Deprem ve Sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da Rabbim ’den acil şifalar temenni ediyorum“ dedi.

Deprem ve sel felaketlerinde Şanlıurfa’nın omuz omuza topyekûn bir mücadele verdiğinin altını çizen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise, “Şanlıurfa’nın 13 ilçesinden 1.444 muhtarımızla aynı sofrada buluştuk. İftarımızı hep birlikte yapıyoruz. Bu da Şanlıurfa’nın gönül sofrasının, Halil-ür Rahman Sofrasının zenginliğini, birliğini ve beraberliğini göstermektedir. Bu güzel bir mesajdır. Zor günlerden geçiyoruz. Başkanımız da bahsetti deprem, sel gibi üzücü olaylar yaşadık. Hamd olsun üstesinden de birbirimize sımsıkı sarılarak geldik. Sadece bir kurumun işi üstlenmesiyle değil, topyekün bir seferberlik yaparak sel konusunda daha önce görev yapmış birisiyim. Yaşadığımız sel daha önceki sellerin iki katı ama kısa zaman içerisinde hep birlikte omuz omuza olduğumuz için de yaramızı sardık. Kayıplarımız, vefatlarımız var. Allah Rahmet eylesin diyorum. Ramazan ayı bu sebeple hüzünlü geçiyor. Bir yandan da hayat devam ediyor. Ders alacağız, tecrübe edeceğiz bir daha bu vakaları yaşamamak için de dikkatli olacağız” diye konuştu.