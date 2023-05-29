Beyazgül, Hobi Bahçesi sakinlerine isot fidesi dağıttı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hobi Bahçesinde vatandaşlarla birlikte yörenin tescilli lezzeti olan isot fidesi dikti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seralarında şaşırtma tekniği ile üretilen 1 milyon isot fidesi dağıtımı devam ediyor. 200 bin fide büyükşehir belediyesi seralarında toprakla buluşurken 800 bin isot fidesi ise vatandaşlara dağıtıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonunda Hobi Bahçesi sakinleriyle bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl emekli vatandaşların hizmetine sunulan Hobi Bahçelerine isot fidesi dikildi. Beyazgül, Hobi Bahçesinde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip talep ve önerilerini dinledi. Hobi Bahçesinde vatandaşların hazırladığı sera alanlarını da gezen Beyazgül, vatandaşlara Ata tohumu ile üretilen isot fidesi verdi. Beyazgül tarafından verilen fideleri vatandaşlar seralarına dikti. Çocuklarla yakından ilgilenen Beyazgül, Hobi Bahçesinde olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek kentin yöresel lezzeti olan isot fidelerini dağıttıklarını belirtti.

Hobi Bahçesi sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü, 1 milyon adet isot fidesinden 800 bini çiftçilere dağıtırken geriye kalan 200 bin fide ise 40 dekarlık alana dikildi.