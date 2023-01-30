Adana’da aranan şahıs Şanlıurfa’da yakalandı

Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs Şanlıurfa’da polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana’da gerçekleştirilen dolandırıcılık suçu nedeniyle aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. Şanlıurfa’da yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.