Zafer Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu’nda Geldi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada Nehir Karaoğlu, Deniz Kızılateş, Betül Nakıboğlu, Yağmur Diken, Öykü Melek Özefe, Yaprak Ece Tunçel, Gülay Elizan Özgenç, Ada Palta ve Buse Berra Sevim’den oluşan takım, başarılı oyunlarıyla il birincisi oldu.

Genel Müdürden Tebrik ve Destek

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, takım sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek, Diyarbakır’da 24-27 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan bölge şampiyonasında başarı dileklerini iletti.

Bölge Şampiyonasına Hazırlık

Şampiyonluk kupasını kaldıran SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, bölge şampiyonasında Gaziantep’i temsil edecek. Takım, Diyarbakır’da da aynı başarıyı göstererek, kenti en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

SANKO Okulları, spor alanındaki bu başarısıyla, eğitimde olduğu kadar sporda da iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.