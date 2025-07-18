Çarşamba'da fındık rekoltesine yönelik tespit çalışmaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) ve ilgili paydaşların katılımıyla tamamlandı. Bilimsel esaslara dayalı olarak gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında, örnek fındık bahçelerinde çotanak sayımları yapılarak rekolte verileri oluşturuldu.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, rekolte çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü vurgularken, "Son yıllarda kamuoyuna sunulan gerçek dışı ve spekülatif rekolte tahminleri, hem üreticimizi hem de sanayicimizi zorluyor. Bu yılki tahminler, tamamen sahadan toplanan verilerle oluşturuldu ve gerçek üretim potansiyelini yansıtmaktadır" dedi.

Yılmaz ayrıca, üreticilerin emeğini korumak ve piyasa istikrarını sağlamak adına gerçekçi rekolte tahminlerinin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Tüm teknik personelimizle sahada yürüttüğümüz incelemeler sonucunda ortaya çıkan veriler, bakanlık hesaplamalarında da dikkate alınarak nihai sonuca ulaşıldı" diye konuştu.

Samsun genelinde yapılan rekolte tespit çalışmaları sonucunda ilçelere göre üretim miktarları şu şekilde sıralandı:

Çarşamba: 44.583,39 ton

Terme: 20.690,47 ton

Salıpazarı: 8.366,94 ton

Ayvacık: 5.568,92 ton

Tekkeköy: 4.035,92 ton

Ondokuzmayıs: 2.711,44 ton

Bafra: 2.424,33 ton

Atakum: 1.343,74 ton

Canik: 990,66 ton

İlkadım: 291,25 ton

Asarcık: 242,17 ton ÇAYKUR’dan 2. Sürgün için "Aceleye getirmeyin" uyarısı İçeriği Görüntüle

Alaçam: 149,04 ton

Yakakent: 57,79 ton

Samsun’un fındık üretiminde en yüksek payı yine Çarşamba ilçesi alırken, bu sonuç Çarşamba’nın bölge ve ülke tarım ekonomisindeki stratejik konumunu bir kez daha ortaya koydu. Üreticilerin beklentisi ise açıklanan bu verilerin fındık piyasasında fiyat istikrarını da beraberinde getirmesi.