Şiddetli rüzgar demir yoluna ağaç devirdi, ulaşım aksadı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar neticesinde kopan ağaç demir yoluna devrildi. Ağaç bulunduğu yerden kaldırılırken tren yolunda ulaşım kısa süreliğine durduruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında gece saatlerinde şehir genelinde şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Bu çerçevede Sapanca ilçesinde bir ağaç şiddetli rüzgar neticesinde yerinden koptu. Elektrik tellerinin bir bölümünü de koparan ağaç demiryolu hattına devrildi. Durumun haber verilmesi neticesinde bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç bulunduğu yerden kaldırılırken yapılan çalışmalar çerçevesinde İstanbul yönüne olan tren yolu ulaşımı kısa süreliğine durduruldu. Demir yolu bakım ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla hattaki ulaşım yeniden normale döndü.