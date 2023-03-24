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Serdivan’da tekne orucu tutan çocuklara erken iftar
Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nin düzenlediği etkinlikte tekne orucu tutan çocuklar, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açtı.
SAKARYA 24.03.2023, 15:43
Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nin düzenlediği etkinlikte tekne orucu tutan çocuklar, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açtı.
Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde 5-12 yaş grubu Tekne Orucu Atölyesinin öğrencileri, öğle ezanının okunmasıyla birlikte dualar ederek, oruçlarını açtı.