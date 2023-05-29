Sakarya’dan, seçime yüzde 88.67 ile Türkiye ortalamasının üzerinde katılım oldu

28 Mayıs seçimlerine yüzde 88.67 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılım gösteren tüm Sakaryalılara teşekkür eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 68.49’la büyük bir destek ve teveccüh görmüştür. Sakaryalı hemşehrilerimiz ‘Doğru Adamla Yola Devam’ düşüncesine güçlü bir katkı sağlamıştır. 28 Mayıs’ın kaybedeni olmadığı gibi kazananı milletimizin her bir ferdidir. Sakaryalı hemşerilerimiz, milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı’ndan yana kullanmıştır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 28 Mayıs seçimlerinin ardından sandıkta oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Sandığa gidip iradesini yansıtan tüm vatandaşların her birine ayrı ayrı teşekkür eden Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan Türkiye Yüzyılı’nın hayırlı olmasını temenni etti.

“Seçimin kazananı milletimizin tamamıdır”

Seçimlere Sakarya’da yüzde 88.67 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılımın olduğunu paylaşan Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 68.49’la büyük bir destek ve teveccüh görmüştür. Sakaryalı hemşehrilerimiz ‘Doğru Adamla Yola Devam’ düşüncesine güçlü bir katkı sağlamıştır. 28 Mayıs’ın kaybedeni olmadığı gibi kazananı milletimizin her bir ferdidir. Sakaryalı hemşerilerimiz, milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı’ndan yana kullanmıştır. Sandık başına giderek iradesini ortaya koyan, şehrimizde seçimin sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan kamu personelimize, parti temsilcilerine, sandık görevlilerine, müşahitlere ve emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Durmak yok çalışmaya devam”

Yüce, Sakarya’nın Türkiye Yüzyılı hedefleri için hazır olduğunu vurgulayarak, “İnşallah önümüzdeki süreçte şehrimizi daha nice hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Rabbime doğduğum, büyüdüğüm bu şehre hizmet etmeyi nasip ettiği için hamd ediyorum. Hemşerilerimizin bu desteğini karşılıksız bırakmadan, durmadan, yorulmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Coşkuları seçim gecesi meydanlara sığmayan, hayır dualarıyla bu yolculuğa destek veren tüm hemşerilerimizden Allah razı olsun. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.