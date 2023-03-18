Sakarya’da eller Çanakkale şehitleri için semaya açıldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde şehitler, düzenlenen törenle dualar eşliğinde anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108’inci yıldönümü Hendek’te bir dizi programla kutlandı. İlçe Protokolünün katılımıyla Cumhuriyet Meydanında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından protokol tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılıp dua edildi. Tören, Saygı Duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Çelenk sunumu ile son buldu. Buradaki törenin ardından protokol şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfiller bıraktı. Hendek Müftüsü Murtaza Gür tarafından şehitlerin kabri başında dua okundu.