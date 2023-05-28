Sakarya, Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci kez sandık başında

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için vatandaşlar, sandık başına gitmeye başladı.

14 Mayıs’ta yapılan seçimler neticesinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Bu çerçevede Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya’da da Cumhurbaşkanı seçimi için vatandaşlar, oy kullanacakları okullara giderek sandık başına geçti. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemleri için okullara giden vatandaşlar ikinci turda okulları doldurdu. Oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erecekken oyunu kullanan Hatice Kaya isimli vatandaş ise “Türkiye Cumhurbaşkanını ikinci turda bir daha seçiyor ve bu ilk defa olan bir şey normalde heyecanla izliyoruz tabii ki ama bu kez daha bir heyecanlı izleyeceğiz. Sabahın erken saatlerinde geldik herkes gibi oyunumuzu kullandık. Kim kazanırsa Türkiye için hayırlısı olur inşallah” dedi.