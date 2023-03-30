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Sakarya Büyükşehir’in dev adamları ilk maçına çıkıyor
ERKEKLER BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ C GRUBUNDA İLK MAÇINA ÇIKAN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ, BOLU TEMSİLCİSİ ALFA 14 SPOR’U EVİNDE AĞIRLAYACAK.
SAKARYA 30.03.2023, 15:10
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi C grubunda ilk maçına çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Bolu temsilcisi Alfa 14 Spor’u evinde ağırlayacak.
Bu sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi C grubunda mücadele veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, hafta sonu ilk sınavına çıkıyor. Kendi evinde Bolu temsilcisi Alfa 14 Spor’la karşılaşacak olan temsilcimiz, mücadeleye mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmanın düdüğü 2 Nisan Pazar günü saat 16.00’da çalacak.