Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı kupaya yarı finalde veda etti

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda etkili oyunuyla önemli bir başarı grafiği çizen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, yarı finalde aldığı Beykoz Belediyesi mağlubiyetiyle kupaya veda etti.

Sakarya’nın Hentbol Erkekler süper Ligi’ndeki temsilcisi olan Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda ortaya koyduğu başarılı oyunla çeyrek finale kadar yükselmiş ve Ankaragücü galibiyetiyle yarı final biletini almıştı. Büyükşehir Hentbol, kupanın son sahibi olan Beykoz Belediyesi ile yarı finalde karşı karşıya geldi. Konya’da oynanan mücadelenin ilk yarısı Büyükşehir Hentbol’un üstünlüğüyle 14-12 tamamlandı. Sakarya ekibi maçın ikinci sahnesinde skoru 5 farka kadar taşıdı.

Kıyasıyla mücadelenin ortaya koyulduğu, yüksek tempoyla süren maçın son bölümünde skor eşitlendi. Karşılıklı gollerle devam eden oyunun son saniyelerinde Beykoz Belediyesi üstünlüğü elde etti. Öne geçmek için peş peşe atak organizasyonları yapan Büyükşehir ekibi sahadan 25-24 mağlup ayrıldı ve kupaya yarı finalde veda etti.