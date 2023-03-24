Ramazan etkinlikleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri hafta sonu gerçekleştirilecek dinleti ve gölge oyunu ile başlıyor. 25 Mart Cumartesi günü Tarık Genç tasavvuf müziği dinletisiyle Pazar günü ise Seçkin Bayramoğlu gölge oyunuyla Sakaryalılarla buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ramazan Etkinlikleri’ Ramazan ayı boyunca dinleti, gösteri, gölge oyunu gibi etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyor. Atatürk Bulvarı’nda kurulan Kitap Sokağı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler Tarık Genç’in konuk olacağı tasavvuf müziği dinletisiyle başlayacak. 25 Mart Cumartesi günü saat 22.00’da sahne alacak Tarık Genç, Ramazan etkinliklerinin başlangıcını yapacak.

Pazar günü ise ‘Salıncak’ isimli gölge oyunu ile Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu sahne alacak. Bayramoğlu’nun sahnesi 26 Mart Pazar günü saat 20.30’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak ramazan ayının maneviyatını ve geleneğini yaşatan programlarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Alanında usta isimleri hemşerilerimizle bir araya getirdiğimiz etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.