Minikler hazırladıkları Türk bayrağını jandarmaya takdim etti

Kaynarca Anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere Jandarma Teşkilatının görev ve yetkileri anlatıldı. Etkinlikte, minik eller tarafından hazırlanan Türk bayrağı jandarma ekiplerine takdim edildi.

Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Orta Mahallede bulunan Kaynarca Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler ile bir araya geldi. Çocuk ve gençlerle sağlıklı, sürdürülebilir iletişimin sağlanabilmesi amacıyla düzenlenen programda; Jandarma Teşkilatının görev ve yetkilerinin tanıtımı yapıldı. Ayrıca kullanılan araç, telsiz vb. materyallerin de tanıtımının da gerçekleştirildiği etkinlikte, minikler el işi ile hazırladıkları Türk bayrağını ekiplere takdim etti.