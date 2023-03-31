Kırsal bölgelerde kar küreme mesaisi
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAKLAŞIK 2 GÜNDÜR KIRSAL BÖLGELERDE VE YÜKSEK KESİMLERDE DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE GRUP YOLLARINDA KAR KÜREME MESAİSİNE DEVAM EDİYOR.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 gündür kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle grup yollarında kar küreme mesaisine devam ediyor.
Mevsim normallerinin dışında 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışına karşı tam zamanında aksiyon alan Sakarya Büyükşehir, kırsal bölgelerde kar nöbetine başladı. Kar ekipmanının bağlandığı küreme araçları Akyazı, Geyve, Hendek, Kocaali gibi rakım olarak yüksek bölgelerde görevlendirmelerini süratle yaparak yola çıktı. Yüksek bölgelerdeki yoğun kar alan mahalle yollarını 24 saat takip eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri 48 saattir küreme faaliyeti yürütüyor. Yer yer 50 santimetrenin üzerine çıkan kar kalınlığının olduğu bölgelerde grup yollarından şu ana kadar ulaşıma kapanan olmadı.