Kansere dikkat çekebilmek için 140 öğretmen ve öğrenciye mektup

SAKARYA (İHA) – Halk Sağlığı Başkanlığı Kanser Birimi koordinatörlüğünde Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi tarafından hazırlanan, ‘kanser ile korunma yolları, kanserde erken teşhisin ve kanser taramalarının’ öneminin içerisinde vurgulandığı 140 mektup, Adapazarı Mesleki ve Teknik Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine verildi.

Halk Sağlığı Başkanlığı Kanser Birimi koordinatörlüğünde Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi tarafından kansere dikkat çekebilmek amacı ile bir etkinlik düzenlendi. Kanser Birim Uzmanı Gülcan İpeksoy tarafından, ‘kanser ile korunma yolları, kanserde erken teşhisin ve kanser taramalarının’ öneminin içerisinde anlatıldığı 140 mektup, Adapazarı Mesleki ve Teknik Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine verildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü’nün imzası ile hazırlanan mektuplar ile öğrencilerin ailelerinin Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) yönlendirilebilmesi amaçlandı.

Annelerin, toplumda ne kadar kıymetli ve değerliği olduğu, bir çocuğun yetişmesinde anne eksikliğinin ne kadar zor olabileceği ve kanser taraması ile bir kadının hayatına dokunulabileceğinin vurgusunun yapıldığı mektuplarla farkındalık oluşturmak hedeflendi.