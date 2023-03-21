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Heyelan sebebi ile kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebi ile kapanan mahalle yolu yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldı.
SAKARYA 21.03.2023, 15:46
Sakarya’nın Hendek ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebi ile kapanan mahalle yolu yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldı.
Dün gece saatlerinde yağışın etkisi ile birlikte Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi yolunda heyelan meydana gelmişti. Armağanlar mevkiinde meydana gelen heyelan sebebi ile yol ulaşıma kapanmıştı. Kapanan mahalle yolunda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Düşen parçaların temizlendiği bölgede yol ulaşıma tekrar açıldı.