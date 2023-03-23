Görüş mesafesinin düştüğü yolda kaldırıma çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde gece saatlerinde yağış ve sisli hava kazayı beraberinde getirdi. Görüş mesafesinin düştüğü duble yolda dönel kavşağın kaldırımına çarparak devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Kaynarca-Adapazarı D020 duble yolu Büyükhataplı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal K. (24) idaresindeki 07 AIE 121 plakalı Hyundai marka otomobil, sisin etkisi ile görüş mesafesinin düştüğü yolda dönel kavşağın kaldırımına çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil devrilerek yan yattı. Araç sürücüsü Celal K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa K. (43) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.