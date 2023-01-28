Fırtına etkili oldu çatı uçtu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına sebebi ile bir evin çatısı uçtu.

Olay, gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Kayacık Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe genelinde etkili olan fırtına nedeni ile H.H.’ye ait evin çatısı boş bir araziye uçtu. Şans eseri herhangi bir yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.