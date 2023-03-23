Engelli bireyler yeşile ve suya dikkat çekti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kursları’ndaki öğrencilerin ‘Dünya Su Günü’ ve ‘Orman Haftası’ sebebiyle yaptıkları etkinlikler izleyenlerin içini ısıtan görüntüler oluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezleri, yaptıkları anlamlı etkinliklerle şehirde güçlü bir farkındalık ortaya koyuyor. Engellilerin toplumun içinde yer alması, hayata adapte olması ve kendilerini geliştirmesi için faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kursu eğiticileri, “22 Mart Dünya Su Günü” ve “Orman Haftası” sebebiyle güzel bir girişime imza attı. Kursa üye olan öğrenciler gelişim merkezinde hazırlıkları meyve fideleri, sebze tohumları ve geri dönüşümle üretilen araç gereçleri çalışanlara dağıttı. Suyun doğru kullanımı, ağacın ve ormanın korunması ve genişletilmesi konusunda mesajlar veren kursiyerler bu etkinlikte izleyenlerin içini ısıtan görüntüler oluşturdu.