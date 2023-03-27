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Dünya Tiyatrolar günü SGM’de kutlandı
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR SGM’DE 27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜNE ÖZEL GÖLGE OYUNU GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ.
SAKARYA 27.03.2023, 16:39
Sakarya Büyükşehir SGM’de 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününe özel gölge oyunu gösterisi düzenlendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezinde 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü özel gölge oyunu gösterisi düzenlendi. Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun gerçekleştirdiği ‘Salıncak’ isimli karagöz gölge oyununu çocuklar, gençler, engelliler ve aileler takip etti.