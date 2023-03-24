Depremzedeler, bu organizasyonda gönüllerince eğlendi

Asrın felaketinin ardından Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan yurda yerleştirilen depremzedeler, ‘Dünya Sirki’ organizasyonunda gönüllerince eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrasında Sakarya’ya getirilen afetzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Arifiye ilçesinde bulunan Muhammet Fatih Safitürk Yurt Müdürlüğünde kalan depremzede aileler ve çocuklar, ‘Dünya Sirki’ organizasyonunda bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda depremzedeler Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel araçlar ile spor salonuna getirildi. Burada depremzede çocuklara ve ailelere patlamış mısır ile balon hediye edildi. Programda konuşan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Bu süreci çok iyi özetleyen bir cümle var ‘Aslında hepimiz öldük ama bazılarımız gömüldüler’ inanılmaz bir acıyı iliklerimize kadar hissettik ve yaşadık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hep beraber kenetlendik. Bölgeye giden arkadaşlarımıza şahsım adına ve kurumum adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Dünya Sirki organizasyonu ekibine de bu güzel organizasyon için ve depremzedelerimizi misafir ettikleri için bir kez daha tüm emeği geçen personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, gösteriye, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik Hizmetleri Müdürü, Eğitim Şube Müdürü ve Adapazarı İlçe Spor Müdürü katıldı.