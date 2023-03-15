Başkan Yüce: “Her zaman yeşil-siyah sevdamızın yanındayız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Rüstemler Tesisinde Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç’le bir araya geldi. Yüce, “Ligde üst sıralardayız. Son haftalarda başarılı bir performans sergiliyoruz. Taraftarımızda takımına sahip çıkıyor. İnşallah bu bütünlük ve birliktelik ile nice başarılara ilerleyeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor’un Rüstemler Tesisini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Cumhur Genç tarafından karşılanan Yüce’nin ziyaretinde Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli de yer aldı. Sakaryaspor’un devam eden başarılı grafiğinin konuşulduğu ziyaret sonrası Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Sakaryaspor’un yanında oldukları için Başkan Yüce ve Kefli’ye teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryaspor bizim sevdamız. Her zaman yeşil siyah sevdamızın yanındayız. Kulüp Başkanımız Cumhur Genç’i ziyaret ederek takımımızın son durumu hakkında bilgiler aldık. Geçen yıl tattığımız şampiyonluktan sonra Sakaryasporumuz bu sezona istediğimiz arzuladığımız bir şekilde başladı. Ligde üst sıralardayız. Son haftalarda başarılı bir performans sergiliyoruz. Taraftarımızda takımına sahip çıkıyor. İnşallah bu bütünlük ve birliktelik ile nice başarılara ilerleyeceğiz. Biz takımımızdan eminiz. Yönetiminden hocasına futbolcusundan taraftarına kadar herkes Sakaryaspor’un başarısı için elinden geleni yapacaktır. İnşallah sezonun geri kalan kısmında başarılı grafiğimizi devam ettirir ve hedeflediğimiz yerde ligi bitiririz” diye konuştu.