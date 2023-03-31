250 konteynerlik kent için Sakarya’dan bir tren daha uğurlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İskenderun’daki 250 konteynerlik kent için Sakarya’dan bir treni daha uğurladı. Büyükşehir altyapı, üst yapı ve sosyal hizmet konusunda deprem şehirlerini ilk günden itibaren yalnız bırakmadı. Yüce, "Dost zor günde belli olur dedik, en iyi biz anlarız dedik ve her an yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya ve kardeş şehirlerin yanında olmaya devam ediyor. Adıyaman’da ve İskenderun’da kurduğu konteyner kentlerle depremzede vatandaşlara sıcak bir yuva olmak için gündüz-gece mesai harcayan Büyükşehir, Sakarya’dan yardım tırlarını birer birer gönderiyor. Mobil kriz aracı, sosyal hizmet noktaları, aşevi ve deprem tespiti için tüm uzmanlarıyla bölgede çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 40 konteyner daha bölgeye uğurlandı. Arifiye Tren Garı’ndan yola çıkan konteynerlerle birlikte İskenderun’a kurulacak 250 konteynerin 164’ü tamamlanmış oldu.

İçinde yardım malzemelerinin de olduğu konteynerlerin uğurlamasına ilçe belediye başkanları, AK Parti’nin ilçe teşkilat başkanları, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Yüce, programda depremde yıkıma uğrayan şehirlerde bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“500 binanın hasar tespitini yaptık”

İnşaat mühendisi ve teknikerlerden oluşan 10 kişilik uzman ekiple hasar tespit çalışmalarına destek verdiklerini belirten Yüce, "Çocuklarımızın kendilerini daha iyi hissetmeleri ve yaşadıklarının şokunu azaltabilmeleri için çocuklarımızı Diyarbakır’da mobil etkinlik tırımız ile buluşturduk. Afet bölgesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarına inşaat mühendisi ve teknikerlerden oluşan 10 kişilik uzman ekibimizle AFAD koordinasyonunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekibimiz sayesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla 500 binanın hasar tespitini gerçekleştirdik" dedi.

“5 bin kişilik yemek”

Başkan Yüce, her gün 5 bine yakın depremzedeye sıcak yemek verildiğini söyleyerek, "Kurduğumuz Aşevi ve Mobil Hizmet Aracı sayesinde binlerce depremzedeye günün her saatinde hizmet veriyoruz. Sabah 750 kişilik sıcak çorba ve kahvaltılık, öğlen bin 500 kişilik 3 çeşit yemek, akşam ise 2 bin 500 kişilik olmak üzere 5 bine yakın depremzedeye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bugünkü yardımlarla birlikte 150 adet soba, 1 tır (odun-kömür-su) gönderdik. Adıyaman’da, İskenderun’da kurmuş olduğumuz konteyner kentlerimizle ile depremzedeleri dışarda bırakmıyoruz" diye konuştu.

“250 konteynerin 164’ünü göndermiş olduk”

Önce Adıyaman ve sonra İskenderun’da kurulan konteyner kentlerin detaylarından bahseden Yüce, "Sizi en iyi biz anlarız diyerek Adıyaman’da 400 konteynerlik kardeşlik kentimizin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamladık. Çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentimiz tamamlandı. İskenderun’da 250 konteynerlik şehri bizzat kuruyoruz. İçinde tamamı var. Kendi imkanlarımızın yanı sıra iş dünyası büyük destek verdi. 250 konteynerin 164’ünü göndermiş olduk. Dost zor günde belli olur dedik, yaraları saracağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İskenderun’daki konteyner kentin şu ana kadar yüzde 60’ını tamamladı.